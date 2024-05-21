Три новые радиальные линии появятся в Москве в ближайшие годы
В столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина идет проектирование и строительство трех радиальных линий метрополитена, заявил глава Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
Специалисты активно строят участок Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» общей протяженностью 26,6 километра. Ещё одна новая линия – Рублево-Архангельская. Она пройдет от делового центра «Москва-Сити» и уйдет за МКАД.
Загрутдинов уточнил, что в настоящий момент идет строительство участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Бульвар Генерала Карбышева», а участок от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Липовая Роща» находится в проектировании.
Также в Москве будет построена Бирюлевская линия. Сейчас ведется проектирование всей линии от станции «ЗИЛ» до станции «Бирюлево».
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