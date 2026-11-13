Три дома отремонтируют в ЮАО Москвы

Три жилых многоэтажки отремонтируют в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, проекты капремонта домов, построенных в 1986–1988 годах согласованы. Здания расположены в Гурьевском проезде по адресам: дом 19, корпус 2 и дом 31, корпуса 1 и 2.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта трех 17-этажных жилых домов в Южном административном округе. Документация предусматривает обновление фасадов и входных групп зданий, модернизацию инженерных систем, а также работы в технических помещениях и на кровлях», – рассказал Щербаков.

Согласно проектным решениям, которые идентичны для всех трех домов, специалисты проведут очистку цоколей и фасадов от загрязнений и отслаивающейся плитки, утеплят и произведут финишную отделку внешних стен. Также предусмотрен капитальный ремонт покрытий крылец, козырьков над ними, стен входных групп и неостекленных лоджий. В подъездах установят новые входные дверей и окна на этажах. В порядок приведут подвалы и кровлю домов.

Проектная документация по каждому объекту также предполагает замену водосточных воронок, модернизацию инженерных коммуникаций, в том числе, замену систем водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

