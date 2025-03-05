Три девятиэтажных дома отремонтируют в Батайском проезде

Специалисты выполнят капремонт трех девятиэтажных многоквартирных домов начала 1980-х годов постройки, уже согласованы проекты работ. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Все три дома расположены в Батайском проезде и построены по типовому проекту в 1980-1981 годах. Будут отремонтированы неостекленные лоджии, входные группы и фасады.

Специалисты промоют поверхности фасадов аппаратом высокого давления с использованием чистящих средств, обновят штукатурно-отделочный слой и выполнят локальную обработку бактерицидными составами. Цоколи освободят от отслаивающейся отделки, выровняют и выполнят отделку керамогранитной плиткой.

На незастекленных лоджиях будут заменены напольная плитка, цементно-песчаная стяжка полов и экраны ограждений, также рабочие отремонтируют поверхности плит.

Во всех входных группах будут расчищены, обработаны биоцидными препаратами и покрашены стены. Кроме того, над входом в подъезды отремонтируют козырьки, заменят покрытие ступеней крылец и площадок. Также установят новые двери в электрощитовые, подвалы, мусорокамеры, подъезды и другие помещения.

