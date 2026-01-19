Треть россиян признались в нехватке растений рядом с домом

Каждый третий россиянин признался в нехватке зелени в окружающем пространстве. 35% опрошенных заявили, что в шаговой доступности от офиса или дома им не хватает оранжерей или крытых садов, сообщили в ГК «Экоплант», которая специализируется на озеленении и благоустройстве для девелоперов.

Похожая статистика и в Москве — так, 73% жителей столицы назвали недостаточным озеленение в своих жилых комплексах, москвичи стремятся приобретать жилье там, где застройщики делают упор на экологию. Более того, отметил руководитель проектного бюро ГК «Экоплант» Илья Очнев, крытые сады и высотные оазисы в проектах бизнес- и премиум-класса — уже не просто маркетинговый ход, а новый стандарт. По его словам, такие решения отличаются инженерной сложностью и высокой стоимостью эксплуатации, но застройщики все чаще готовы внедрять их в угоду интересам покупателей.

Пространства-оранжереи коммерческого назначения, например, кафе и рестораны, а также сады на крышах являются частью таких жилых комплексов, как ЖК «Солос» в Сокольниках и ЖК «Ракурс». Также по проекту «дом-оранжерея» строится ЖК «Новые Академики» поблизости от МГУ. В свою очередь в ЖК One проектом предусмотрен парк площадью порядка 1000 квадратных метров на высоте 338 метров.

Не менее важна для россиян в холодное время года и подсветка, которой украшают улицы, деревья и здания. Здесь мнения респондентов разделились — 41% участников опроса желают видеть нарядную подсветку круглогодично, такому же количеству опрошенных хватает подсветки только зимой.

