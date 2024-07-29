Товары «Сделано в Москве» представят на форуме-фестивале «Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Болотной площади начнет работу маркет будущего «Сделано в Москве»: он будет работать с 1 августа по 8 сентября.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома сообщила, что в тематическом треке будут участвовать свыше 400 предпринимателей. Она отметила, что горожане и гости столицы смогут оценить более 20 тысяч товаров.

Так, посетители площадки смогут познакомиться с достижениями московских предпринимателей, узнать о трендах в индустрии красоты, моды, дизайна и других креативных сферах. Участники проекта «Сделано в Москве» представят широкий ассортимент декоративной и уходовой косметики, а также одежды, мебели и продуктов питания.

Кроме того, будет функционировать фуд-корт, где свои меню предложат 10 популярных ресторанов столицы. Для приверженцев правильного питания подготовят отдельный прилавок с полезными товарами.

