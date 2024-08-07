Текстиль и питание: как московский бизнес помогает бойцам СВО и их близким

Бизнес Москвы поддерживает участников специальной военной операции, их семьи, жителей новых регионов, при этом социально ответственные предприниматели получают торговые места на столичных фестивалях. Об этом сообщает mos.ru.

Наиболее распространенные меры поддержки — перечисление выручки от продажи своей продукции или ее отправка. Так, изготавливающий текстильную продукцию из натуральных тканей бизнесмен Евгений Чувашов передал свыше 800 комплектов постельного белья в госпитали в зоне СВО. В свою очередь, владелица кафе Татьяна Железнякова отправляет в зону военных действий лекарства и наборы первой помощи.

Многие бизнесмены сотрудничают с благотворительными фондами и переводят средства на нужды участников спецоперации. Таким способом пользуются в том числе один из московских кафетериев и производитель свеч ручной работы Юлия Черных.

Кроме того, компания, предлагающая блюда сибирской кухни на фестивальных площадках, отправляет в зону СВО гуманитарный груз с аккумуляторами для «Уралов» и продуктами. Предприниматель Елена Саксина в рамках акции «Снегири» передает средства от продажи войлочных птиц и других изделий ручной работы на закупку снаряжения для участников спецоперации. Также москвичка валяет собачью шерсть, из которой делают пояса для военных.

Еще одна столичная компания, продающая свежие пироги, поддерживает приезжающих в Москву детей из новых регионов: каждому предлагают по три порции пирожков. Как отметил предприниматель Артем Стародубцев, юные гости города искренне радуются угощениям.

