«Технополис Москва» возглавил рейтинг индустриальных парков и ОЭЗ России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» четвертый год подряд возглавляет рейтинг российских индустриальных парков и особых экономических зон по версии аналитического центра «Эксперт». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что ОЭЗ стала лидером среди 144 отечественных площадок. «Технополис Москва» получил самые высокие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов. По словам Ликсутова, эксперты также отметили инвестиционный потенциал ОЭЗ столицы. Так, только за прошлый год ее резиденты инвестировали в экономику Москвы порядка 50 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Заммэра уточнил, что по сравнению с 2020 годом рост объемов инвестиций вырос в 5,6 раза.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков формируется уже в восьмой раз, чтобы облегчить инвесторам выбор площадки для локализации производства. Анализ идет по инвестиционному потенциалу и клиентоориентированности менеджмента. Эксперты отмечают, что «Технополис Москва» активно расширяет свои территории, а также предлагает широкий спектр услуг и создает благоустроенную инфраструктуру под ключ.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, в начале прошлого года в ОЭЗ была открыта шестая площадка — индустриальный парк «Руднево», где возвели уже более 214 тысяч «квадратов» промышленных площадей, статус резидента получили девять из 20 предприятий. По его словам, компании наладили выпуск, в частности, электронных компонентов, медизделий и российских банкоматов, вложив в проекты порядка 1,4 млрд рублей. К 2025 году здесь создадут порядка шести тысяч рабочих мест, указал Овчинский.

На базе ОЭЗ города сформированы четыре столичных кластера — фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и беспилотных авиасистем, а также фармацевтики. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что количество резидентов ОЭЗ постоянно увеличивается. Так, в прошлом году этот статус получили 16 компаний, которые вложат в экономику города порядка 14,5 млрд рублей и создадут на площадках ОЭЗ более трех тысяч рабочих мест.

