Технопарк на востоке Москвы получил льготу на аренду земли
Москва предоставила технопарку, расположенному в районе Соколиная Гора, льготу на аренду земельного участка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, пониженная ставка на аренду земли в размере 0,01% от кадастровой стоимости позволяет компаниям направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Для города же предоставление такой меры поддержки является долгосрочной инвестицией в развитие промышленности и науки.
«Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков», – сказал Ефимов.
Он отметил что льгота предоставляется на 10 лет, и позволит ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей. При этом технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, позволяющий ему пользоваться пониженной ставкой.
В свою очередь министр правительства столицы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что завод со статусом технопарка арендует у города по льготной ставке пять земельных участков.
«Сэкономленные на аренде средства компания должна направить на собственное развитие, например, на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки», – пояснил он.
АО «МЗТА» изначально занималось производством клепаных котлов для котельных. В 1960 году компания переориентировалась на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли, став одной из ведущих в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике. На данный момент на ее территории функционирует технопарк, объединяющий семь предприятий, которые работают в различных сферах деятельности.
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