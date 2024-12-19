Технопарк на востоке Москвы получил льготу на аренду земли

Москва предоставила технопарку, расположенному в районе Соколиная Гора, льготу на аренду земельного участка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, пониженная ставка на аренду земли в размере 0,01% от кадастровой стоимости позволяет компаниям направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Для города же предоставление такой меры поддержки является долгосрочной инвестицией в развитие промышленности и науки.

«Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков», – сказал Ефимов.

Он отметил что льгота предоставляется на 10 лет, и позволит ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей. При этом технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, позволяющий ему пользоваться пониженной ставкой.

В свою очередь министр правительства столицы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что завод со статусом технопарка арендует у города по льготной ставке пять земельных участков.

«Сэкономленные на аренде средства компания должна направить на собственное развитие, например, на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки», – пояснил он.

АО «МЗТА» изначально занималось производством клепаных котлов для котельных. В 1960 году компания переориентировалась на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли, став одной из ведущих в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике. На данный момент на ее территории функционирует технопарк, объединяющий семь предприятий, которые работают в различных сферах деятельности.

