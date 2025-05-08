Свыше 85 предприятий открылись по программе реновации на юге Москвы

Свыше 85 объектов социально-бытового назначения открылись по программе реновации ветхого жилья на нежилых первых этажах новых домов на юге Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На первых этажах открываются центры социального, спортивного и культурного назначения, объекты сервиса и торговли.

Министр отметил, что сегодня в ЮАО передали под заселения 31 ЖК. «В районе Царицыно открылись почти 30 таких предприятий, в Нагатинском Затоне – около 20, а в Бирюлеве Западном – более 10. Еще свыше 25 объектов социально-бытового назначения открылись в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Чертаново Южное», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего по программе реновации построят около 8000 нежилых помещений, работу получат свыше 200 тысяч москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по программе в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

