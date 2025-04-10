Свыше 15 тысяч обращений по реновации обработали с начала года

Свыше 15,6 тысячи обращений москвичей по вопросам программы реновации поступило в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства и Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации в январе-марте 2025 года. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Обращения от граждан поступают как по телефону, так и в онлайн-формате.

«С начала года специалисты Общественного штаба обработали более 9,3 тысячи обращений граждан, а представители ЕКЦ – свыше 6,3 тысячи заявок. В общей сумме почти 16 тысяч обращений по программе реновации поступило за первые 3 месяца 2025 года, что на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, такая тенденция — показатель роста заинтересованности москвичей в комплексном благоустройстве столицы и в ходе реализации программы. В большинстве обращений был затронут механизм переселения: права граждан, гарантии, сроки и освоение «стартовых» площадок.

В рамках программы реновации москвичи переезжают в новое жилье в современных новостройках с улучшенной отделкой.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.

