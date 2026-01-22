Свыше 100 тонн гумпомощи отправили в зону СВО жители юго-востока Москвы

Общественные организации, волонтеры, прихожане храмов, школьники и пенсионеры из Юго-Восточного административного округа Москвы с начала 2025 года собрали и отправили в зону специальной военной операции более 20 тонн гуманитарной помощи, всего с начала СВО - свыше 100 тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ЮВАО.

Работа по поддержке участников СВО ведется с самого начала спецоперации. Как отметила заместитель префекта округа Елена Хромова, деятельность вели отдельные активисты, постепенно начали работу волонтерские сообщества, которые насчитывают уже более 200 тысяч участников. Добровольцы помогают бойцам на передовой, медикам, детям-сиротам в Луганской и Донецкой народных республиках. Им передают маскировочные сети, окопные свечи, теплое белье, предметы личной гигиены, медикаменты, воду и продукты, снаряжение, тепловизоры, рации и многое другое.

«Добровольные помощники берутся и за более сложные задачи – только в 2025 году в зону СВО было передано несколько автомобилей, экскаватор, а также мебель и тренажеры для госпиталей», – рассказала Хромова.

Почти в каждом районе на юго-востоке столицы работают мастерские по плетению маскировочных сетей. В местных храмах также занимаются изготовлением сетей и других расходных материалов, необходимых на фронте.

«Одна из таких мастерских инклюзивная. В Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна Кронштадтского в Люблине... трудятся волонтеры с особенностями здоровья – участники православной общины больных рассеянным склерозом, а также глухие и слабослышащие прихожане московских общин глухих», – отметили в пресс-службе.

Духовник Душепопечительского центра протоиерей Михаил Зазвонов рассказал, что они нарезают, скручивают и вплетают ленточки в основы для маскировочных сетей, отливают блиндажные свечи, делают розжиги, шьют марлевые хирургические салфетки, а также изготавливают для саперов таблички «Осторожно, мины». В мастерских помогают уже около 80 человек.

Кроме того, в работе помогают юные жители ЮВАО. Так, участники клуба «Подросток» из Марьина в декабре изготовили более 300 новогодних открыток с поздравлениями для бойцов. Ребята и их родители регулярно собирают гуманитарную помощь. В один из детских домов Луганска в декабре отправили две машины с детским постельным бельем, теплыми одеялами, пледами и подушками.

Самые активные труженики тыла были отмечены наградами. Так, в Московском доме общественных организаций в Рязанском районе прошла встреча «Патриоты России». Мероприятие состоялось по инициативе организации «Офицеры России», Федерации союза казаков и совета ветеранов ЮВАО. Участникам СВО и волонтерам были вручены памятные подарки и благодарности.

