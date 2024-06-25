Светильники установили на станции московского метро «Университет дружбы народов»

На строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро уже установлены и готовы к подключению электросети все светильники в зоне эскалатора. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что устройство инженерных систем и их пусконаладка на новой станции продолжается.

«Уже выполнили монтаж свыше 760 километров электрокабеля, около 19 километров трубопроводов и более четырех километров воздуховодов систем вентиляции. Также готовы к подключению электроэнергии светильники, установленные на ранее смонтированных эскалаторах», - рассказал Загрутдинов.

Помимо этого, уже завершаются и архитектурно-отделочные работы. Колонны и пол уже покрыты камнем, а на путевые стены нанесли название станции. Монтаж потолка закончен на три четверти. Также строители выполнили отделку уже более двухсот тысяч квадратных метров стен и перегородок технических помещений станции.

