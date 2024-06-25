Светильники установили на станции московского метро «Университет дружбы народов»
На строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро уже установлены и готовы к подключению электросети все светильники в зоне эскалатора. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что устройство инженерных систем и их пусконаладка на новой станции продолжается.
«Уже выполнили монтаж свыше 760 километров электрокабеля, около 19 километров трубопроводов и более четырех километров воздуховодов систем вентиляции. Также готовы к подключению электроэнергии светильники, установленные на ранее смонтированных эскалаторах», - рассказал Загрутдинов.
Помимо этого, уже завершаются и архитектурно-отделочные работы. Колонны и пол уже покрыты камнем, а на путевые стены нанесли название станции. Монтаж потолка закончен на три четверти. Также строители выполнили отделку уже более двухсот тысяч квадратных метров стен и перегородок технических помещений станции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Каждый третий россиянин считает своего руководителя тираном
- Режим ЧС ввели под Воронежем после детонации взрывоопасных объектов
- Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму
- Глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности
- В Дагестане погибшего в ходе теракта священника представят к ордену Мужества
- Водитель «Камаза» пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- МЧС: Крупный пожар в административном здании во Фрязино потушили
- Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине
- Жена Ассанжа заявила, что его отпустят после подписания соглашения с Минюстом США
- Electro-Acoustic Trio закроет июньскую серию концертов «Джаза на воде»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru