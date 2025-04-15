Суперсервис «Переезд по программе реновации» присоединился к «Миллиону призов»

Суперсервис «Переезд по программе реновации» объединился с городской программой лояльности «Миллион призов». Теперь городские баллы можно получать за цифровые услуги в рамках программы реновации ветхого жилья: осмотр квартиры, оформление договора и переезд. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Сейчас горожанам доступно шесть услуг суперсервиса: запись на осмотр квартиры, подача заявления на устранение строительных дефектов, загрузка документов, запись на подписание договора и посещение нотариуса, а также помощь при переезде. В рамках последней москвичи могут бесплатно заказать автомобиль и грузчиков», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Чтобы получить городские баллы, следует после получения уведомления о переселении зарегистрироваться на портале mos.ru и воспользоваться услугами Суперсервиса. После этого в зависимости от услуги будет начислено от 200 до 500 баллов. Получить баллы можно однократно за каждую услугу в том случае, если у совершеннолетнего пользователя есть полная учетная запись на портале mos.ru.



Баллы, в частности, можно направить в благотворительные фонды или получить скидку в ресторанах, кафе, аптеках и магазинах.



Суперсервис был запущен в ноябре 2020 года на портале mos.ru, им уже воспользовались свыше 100 тысяч человек. С его помощью можно также получить своевременные уведомления об этапах переселения (уже направлено свыше 1,1 млн уведомлений).



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

