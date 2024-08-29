Субсидию на оплату ЖКУ могут оформить в Москве семьи участников СВО

Участники специальной военной операции, имеющие удостоверение ветерана боевых действий, имеют право вносить половину платы за содержание и наем жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в Москве.

Если расчет и начисление платы за услуги ЖКХ проходит в центрах госуслуг «Мои документы», участник СВО или член его семьи, имеющий доверенность в простой письменной форме, могут обратиться за льготой на портале mos.ru. Когда расчетами занимается управляющая компания, за льготой необходимо обращаться в Городской центр жилищных субсидий. Здесь же ведется оформление для жителей ТиНАО.

Также семьи бойцов СВО, которые тратят на оплату коммунальных счетов более 10% совокупного дохода, могут получить субсидию на ЖКУ. Доходы военного и долги по квартплате не учитываются.

Подробная информация представлена на сайте центра жилищных субсидий. Консультации по оформлению льгот по оплате услуг ЖКХ предоставляются в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей.

