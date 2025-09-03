Студенты столичного колледжа помогают собирать помощь для участников СВО
Жители и гости столицы в рамках проекта «Лето в Москве» передают подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов РФ, а также товары для животных в «Домики добра» проекта «Москва помогает». Об этом сообщается на сайте мэра города.
Желающие могут принести презенты на фестивальные площадки до 14 сентября
«В сборе подарков участвуют дети и родители, студенты и преподаватели, активисты волонтерских центров и другие неравнодушные горожане. В столичных школах, колледжах и вузах проходят специальные акции, после чего товары привозят в «Домики добра», – указано в сообщении.
Участникам СВО передают мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, полотенца, носки, удобные стельки. Для детей отправляют игрушки, книги, канцтовары, школьные принадлежности, конструкторы, пазл и настольные игры. Многие оставляют в «Домиках добра» сувениры, которые приобрели на фестивальных площадках. Приютам для бездомных животных передают сухой корм и консервы, крупы, моющие и чистящие средства, пеленки, капли от паразитов. В «Домики добра» можно принести только новые товары в фабричной упаковке с бирками, кроме того, срок годности сладостей должен составлять не менее трех месяцев.
Как отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, каждый подарок – вклад в большое дело помощи тем, кто в ней нуждается. Волонтеры бережно упаковывают вещи в коробки, при этом горожане прикладывают к подаркам открытки и рисунки.
В сборе подарков в «Домике добра» на Тверской площади участвует студенческий волонтерский клуб технологического колледжа №24. Активисты центра «С теплом сердец» и руководитель отряда Оксана Козяр принесли средства личной гигиены и теплые носки для бойцов, большую коробку кондитерских изделий для детей, несколько упаковок с сухим и влажным кормом и аксессуарами для животных. Как отметила Козяр, в колледже волонтерство стало настоящей миссией, объединяющей студентов и преподавателей. Здесь регулярно проводят акции по сбору вещей для военных и их семей, кроме того, проходят встречи с ветеранами, лекции по истории, посвященные важным историческим датам акции. Студенты также участвуют в социальном и инклюзивном волонтерстве: отправляют открытки жителям старшего возраста, проводят мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
