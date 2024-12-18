Строящаяся станция «Крымская» будет связана с МЦК по принципу «сухие ноги»

Проектом новой станции «Крымская» Троицкой линии метро предусмотрены два наземных вестибюля, пересадка на одноименную станцию МЦК будет осуществляться по принципу «сухие ноги». Это сделает для пассажиров путь от одной станции до другой более удобным, заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, новая станция метро находится между жилым кварталом Донского района и железнодорожными путями МЦК. Западный вестибюль строящейся станции будет соединен с инфраструктурой МЦК по итогам реконструкции и переноса выхода с наземной платформы, отметил он.

Десятков добавил, что сегодня выполняется монтаж основных конструкций западного вестибюля, а также строятся стены и выполняется примыкание к ранее пройденным тоннелям к станции «Академическая».

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков заявил, что объем уложенного бетона на строящейся станции — около 13 тысяч кубометров. Сейчас строители завершили монолит лотка, выполняют бетонирование платформы, кроме того, в восточном вестибюле ведется устройство наклонного хода эскалаторов, перекрытий, колонн и стен.

Кроме «Крымской», пересесть на МЦК можно будет со станции «ЗИЛ». Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о ее строительстве.

Ранее руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что детский сад на 350 мест построят в 2025 году в Бескудниковском районе. Трехэтажный детский сад, который возводится на месте бывшего дошкольного учреждения школы №1383 на севере столицы, готов более чем на 75%.

