Строительство жилого комплекса по реновации завершилось в Троицке

В рамках программы реновации построили жилой комплекс в Троицком административном округе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК расположен по адресу: улица Спортивная, дома 3 и 5.

«Жилой комплекс состоит из двух корпусов. В нем предусмотрено 240 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Первые этажи корпусов комплекса будут нежилыми, что позволит разместить на них объекты социально-бытового назначения. Среди прочего рядом с новым комплексом расположена необходимая инфраструктура, включая учебные заведения, поликлиники, стадион, магазины и кафе.

Помимо проведения строительных работ также была благоустроена и придомовая территория. На ней разместили детскую и спортивную площадки.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение боле пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы проведения программы вдвое.

