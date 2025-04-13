Строительство жилого комплекса по реновации завершилось в Троицке
В рамках программы реновации построили жилой комплекс в Троицком административном округе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
ЖК расположен по адресу: улица Спортивная, дома 3 и 5.
«Жилой комплекс состоит из двух корпусов. В нем предусмотрено 240 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Первые этажи корпусов комплекса будут нежилыми, что позволит разместить на них объекты социально-бытового назначения. Среди прочего рядом с новым комплексом расположена необходимая инфраструктура, включая учебные заведения, поликлиники, стадион, магазины и кафе.
Помимо проведения строительных работ также была благоустроена и придомовая территория. На ней разместили детскую и спортивную площадки.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение боле пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы проведения программы вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru