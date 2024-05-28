Строительство водопроводного узла «Станиславль» в ТиНАО начнется в этом году
Строительство регулирующего водопроводного узла «Станиславль», производительность которого составит 20 тысяч кубических метров в сутки, начнется уже в 2024 году, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в Краснопахорском районе столицы запланировано возведение регулирующего водопроводного узла «Красная Пахра», производительность которого составит 15 тысяч кубических метров в сутки.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что до конца 2027 года в ТиНАО построят больше 30 километров сетей водоснабжения, которые будут пролегать от деревни Сосенки до города Троицка. Также, по словам Ефимова, планируется реконструкция четырех существующих водозаборных узлов.
По окончании всех работ жители ТиНАО будут обеспечены питьевой водой от Западной станции водоподготовки, отвечающей всем требованиям СанПиН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru