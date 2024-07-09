Строительство спорткомплекса «Горизонт» в Москве завершится в 2024 году
В Москве завершается строительство спорткомплекса «Горизонт» в Зеленоградском административном округе, объект будет полностью готов уже в этом году, сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он напомнил, что комплекс строят в рамках программы «Спорт Москвы» за счет бюджета города.
«Фасадные работы выполнены на 80 процентов, для внешнего облика объекта выбраны спокойные и нейтральные цвета – белый, серый, коричневый», – отметил он.
Чистовые работы выполнены уже на 95%, на данном этапе строители завершают монтаж спортивного оборудования и собирают мебель внутри здания. Территория объекта также будет благоустроена, сейчас этот процесс выполнен на 60%, специалисты занимаются водоемами комплекса. Для посетителей будет предусмотрена парковка.
Площадь объекта составляет четыре тысячи квадратных метров, на трех этажах разместятся большой и малый бассейны, тренажерный зал на 200 «квадратов», а также административные здания и буфет. Единая пропускная способность объекта оценивается в 1130 человек в сутки.
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