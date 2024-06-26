Строительство двух спорткомплексов планируют начать в Москве до конца 2024 года
Строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) планируют начать на северо-востоке и юге столицы до конца 2024 года, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, оба ФОК построят за счет городского бюджета в рамках государственной программы «Спорт Москвы». Спортцентры расположатся в шаговой доступности от жилых домов в районах Бутырский и Южное Чертаново. Загрутдинов отметил, что в Южном Чертаново ФОК возведут на месте снесенных по программе реновации домов.
Появление в жилых районах новых ФОК улучшит социальную инфраструктуру районов и создаст условия для занятий спортом жителей кварталов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с 2011 года в столице построили более 200 спортивных объектов.
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