Строительство двух спорткомплексов планируют начать в Москве до конца 2024 года

Строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) планируют начать на северо-востоке и юге столицы до конца 2024 года, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, оба ФОК построят за счет городского бюджета в рамках государственной программы «Спорт Москвы». Спортцентры расположатся в шаговой доступности от жилых домов в районах Бутырский и Южное Чертаново. Загрутдинов отметил, что в Южном Чертаново ФОК возведут на месте снесенных по программе реновации домов.

Появление в жилых районах новых ФОК улучшит социальную инфраструктуру районов и создаст условия для занятий спортом жителей кварталов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с 2011 года в столице построили более 200 спортивных объектов.

