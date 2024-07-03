Строители завершили монтаж конструкций кессонного свода на станции «Коммунарка»

Строители закончили работы по возведению конструкций кессонного свода над платформой станции «Коммунарка» (Троицкая линия), заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что возведение основных конструкций станции завершено на 96%, а общая готовность объекта составила 70%. Руководитель департамента также заверил, что закончить строительно-монтажные работы планируется в 2024 году.

Загрутдинов добавил, что «Коммунарка», помимо платформенной части, включает в себя пересадочный узел, подземный вестибюль и ведущий на одноименную станцию Сокольнической линии метро коридор. Подземный пешеходный путь оснащен лифтом для маломобильных пассажиров, наземным павильоном и лестничным выходом. Строительство ведется открытым способом.

Платформа «Коммунарка» — односводчатая и колонная. Ригели, колонны на пассажирской платформе и кессонированный свод выполнены из железобетона. Два вида светильников смонтированы вдоль путевых стен.

Встроенное в подвешенные к перекрытию конструкции коробов освещение находится в торце платформы за эскалатором, а в других частях платформы установлены светодиодные линейные светильники.

