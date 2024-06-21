Строители завершают устройство монолита пересадочного узла на «Авиамоторной»

Строители заканчивают монолитные работы на связывающем станцию «Авиамоторная» Калининской линии с одноименной станцией Большой кольцевой линии пересадочном узле. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, для строительства объекта потребовалось свыше 3700 кубометров бетона. Пока что не завершен монолит технологического проема в покрытии верхнего эскалаторного зала и вентиляционного киоска. Кроме того, строители выполняют архитектурно-отделочные работы — заканчивают облицовку стен гранитом и мрамором, а в пассажирской зоне укладывают гранитный пол, отметил руководитель департамента. Загрутдинов также добавил, что на объекте выполняется монтаж потолочного покрытия.

Также выполняется отделка стен и свода нижнего эскалаторного зала, в том числе, монтируются инженерные системы и оборудование, а также водозащитные декоративные зонты.

Кроме того, в пересадочном узле ведется устройство канализации, водопроводов и вентиляционных систем и укладка кабельно-проводниковой продукции. Строители заканчивают монтаж четырех эскалаторов, чтобы впоследствии подвергнуть их обкатке и грузовым испытаниям.

Ведется и обратная засыпка песком котлована верхнего эскалаторного зала. Уже выполнено свыше 12000 кубометров (75% от общего объема), заявил глава департамента.

