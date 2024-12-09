Строители начали возводить школу в районе Очаково-Матвеевское

Строительство школы на 1100 мест началось в проезде Стройкомбината (район Очаково-Матвеевское, ЗАО), на объекте ведутся монолитные работы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Площадь школы на 1,1 тысячи мест составит более 22,5 тысячи квадратных метров. Город заключил с девелопером договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства Москвы. Срок завершения строительства намечен на четвертый квартал 2026 года. После этого здание будет передано в столичную систему образования», — отметил вице-мэр.



Помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, проектом предусмотрены залы для проведения мероприятий и медиатека.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в школе разместятся 44 кабинета для основной и старшей школы. На пришкольной территории появятся спортивные и игровые площадки, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.



В качестве девелопера выступает компания «ПИК», школу возводят в рамках строительства ЖК «Новое Очаково». Мосгосстройнадзор будет контролировать все этапы строительства школы, разрешение на возведение которой было получено в конце октября 2024 года, впоследствии застройщиком было направлено извещение о начале строительно-монтажных работ.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ЗАО Москвы.

