Столичный завод начнет утилизировать пластиковые отходы крупных компаний

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошел в реестр утилизаторов пластика. Столичный бизнес теперь сможет сдавать на переработку самые распространенные виды упаковки, в том числе полипропилен и полистирол, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает развитие экологически ориентированных производств. Важный шаг в сторону формирования экономики замкнутого цикла — включение резидента ОЭЗ “Технополис Москва” в специальный реестр. Столичный бизнес получил партнера, который взял на себя переработку самых распространенных видов упаковки», — отметил Ликсутов.

По словам заммэра, завод превращает пластик во вторичную полимерную гранулу, из которой производят строительные материалы и автокомпоненты. Пластик перерабатывает компания «Экопласт», использующая линию с функцией автоматического разделения компонентов. Оборудование справляется со сложным полимерным сырьем — пластиками из электронного и электротехнического оборудования, где в одном потоке смешаны разные полимеры, металлические включения, покрытия и наполнители. На выходе получается чистый моно-полимер.

Производственный цикл состоит из сортировки, очистки, измельчения, компаундирования и гранулирования. Предприятие обслуживает крупные компании, заинтересованные в ответственной утилизации своего пластика.

ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За время существования из стартовой площадки для инновационных проектов проект превратился в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на десяти площадках ОЭЗ на локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, занимающихся микроэлектроникой, приборостроением, биомедициной, ИТ и робототехникой.

