Столичный Центр карьерного развития передал более 40 тонн гуманитарных грузов
Активисты Центра профессионального и карьерного развития в Москве с начала специальной военной операции собрали свыше 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Об этом сообщили в столичном департаменте территориальных органов исполнительной власти.
Как отметил директор центра Евгений Андриенко, участники всех проектов, в первую очередь «Студенческих парламентских клубов», «Именной стипендии правительства Москвы», «Города героев» регулярно ведут сборы на акциях и патриотических событиях.
Ребята собирают и самостоятельно изготавливают все необходимое. Так, они сделали 2,8 тысячи окопных свечей, 550 квадратных метров маскировочных сетей, 1 тысячу паракордовых браслетов, а также собрали бытовую технику, оборудование, медикаменты.
В этом году куратор проекта «Студенческие парламентские клубы» Петр Курапов доставил 88-й бригаде «Эспаньола» генераторы и оборудование. Активист Владимир Чистов вместе с отцом привез на новые территории и взону СВО гуманитарный груз для местного населения, военных и Городского специализированного дома ребенка. В свою очередь, зампредседателя Диана Таренкова съездила с адресной гумпомощью в Курскую область.
Центр развития – площадка для студентов вузов Москвы, где они получают ценный опыт и развивают навыки, знакомятся с известными людьми, устраиваются на стажировки и на работу. Здесь проводятся тренинги и консультации в разных сферах, что помогает молодым людям строить карьеру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре
- США могут выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах
- Фильм «Цинга» завоевал главный приз кинофестиваля «Зимний»
- «Люди изнашиваются»: Медики бьют тревогу из-за дефицита кадров и низких зарплат
- В России произошел сбой в мессенджере Max
- Как акулы в Египте: Туристов успокоили на фоне конфликта Таиланда с Камбоджей
- К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений
- Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки
- «Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики
- Желающим покинуть Россию из-за блокировки Roblox посоветовали психолога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru