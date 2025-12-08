Столичный Центр карьерного развития передал более 40 тонн гуманитарных грузов

Активисты Центра профессионального и карьерного развития в Москве с начала специальной военной операции собрали свыше 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Об этом сообщили в столичном департаменте территориальных органов исполнительной власти.

Как отметил директор центра Евгений Андриенко, участники всех проектов, в первую очередь «Студенческих парламентских клубов», «Именной стипендии правительства Москвы», «Города героев» регулярно ведут сборы на акциях и патриотических событиях.

Ребята собирают и самостоятельно изготавливают все необходимое. Так, они сделали 2,8 тысячи окопных свечей, 550 квадратных метров маскировочных сетей, 1 тысячу паракордовых браслетов, а также собрали бытовую технику, оборудование, медикаменты.

В этом году куратор проекта «Студенческие парламентские клубы» Петр Курапов доставил 88-й бригаде «Эспаньола» генераторы и оборудование. Активист Владимир Чистов вместе с отцом привез на новые территории и взону СВО гуманитарный груз для местного населения, военных и Городского специализированного дома ребенка. В свою очередь, зампредседателя Диана Таренкова съездила с адресной гумпомощью в Курскую область.

Центр развития – площадка для студентов вузов Москвы, где они получают ценный опыт и развивают навыки, знакомятся с известными людьми, устраиваются на стажировки и на работу. Здесь проводятся тренинги и консультации в разных сферах, что помогает молодым людям строить карьеру.

