Столичный производитель экспортировал в Узбекистан программу для коррекции речи у детей
Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» продолжают выходить на зарубежные рынки. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, разработанную резидентом площадки логопедическую программу внедрили в детском саду в Ташкенте в Узбекистане.
Комплекс одобрен Союзом дефектологов России и включает более 1,6 тысячи тестов.
«В странах СНГ востребованы лекарства, медизделия, досмотровые интроскопы, системы видеонаблюдения, металлорежущий инструмент, которые выпускаются в ОЭЗ Москвы. В этом году производитель учебного оборудования экспортировал в Узбекистан методический комплекс, который помогает в развитии и корректировке речевых нарушений у детей от трех лет», — сообщил Ликсутов.
Экспортируемая программа называется «Логотолк», она создана компанией «Научные развлечения». В ней содержится 95 готовых занятий и 400 тематических картинок, которые они помогают детям развивать правильную речь. Также учреждение может корректировать учебный комплекс под свои задачи и добавлять туда дополнительные материалы.
Отмечается, что регулярное прохождение заданий улучшает слуховое восприятие. Дети лучше различают похожие слова и звуки. Интерактивная гимнастика помогает точнее выполнять упражнения, что улучшает постановку звуков.
«Логотолк» также поставляет продукцию в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. У предприятия более 30 патентов.
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