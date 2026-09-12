Столичный фармпроизводитель увеличил выпуск лекарств на 30%
Столичное предприятие «Технополис Москва», фармкомпания «Артселленс», на треть нарастила выпуск лекарств в 2026 году за счет помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). С января по август производитель отгрузил более миллиона упаковок лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает комплексную поддержку ключевым отраслям промышленности. За счет этого предприятия совершенствуют и расширяют собственную технологическую базу. Так, один из столичных фармпроизводителей благодаря увеличению мощностей смог в этом году нарастить выпуск на 30%, а в период с января по август — отгрузить свыше миллиона упаковок лекарств», — поделился Ликсутов.
В этом году резидент столичной ОЭЗ также ввел в эксплуатацию опытно-промышленный участок биологического синтеза моноклональных антител и получил соответствующую лицензию. Помимо развития производственной инфраструктуры предприятие расширяет исследовательскую деятельность. С начала года компания наладила сотрудничество с более чем десятью новыми научными группами из российских университетов и исследовательских институтов. Одним из приоритетных направлений совместной работы является разработка решений на основе РНК-технологий.
Как отметил генеральный директор «Артселленс» Илья Бардин-Денисов, увеличить объемы выпуска в 2026 году позволил запуск новых производственных мощностей. Он добавил, что развитие в сфере биотехнологий требует значительных долгосрочных инвестиций, соответственно, программы поддержки позволяют снизить финансовую нагрузку и направить больше ресурсов на исследования и разработки.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что «Артселленс» стала одной из новых промышленных площадок в городе. Компания завершила строительство высокотехнологичного фармацевтического завода, предназначенного для выпуска инновационных биотехнологических препаратов, которые применяются для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний.
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