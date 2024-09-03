Столичные власти выставили на торги семь земельных участков в Новой Москве

Столичные власти выставили на аукцион семь участков под индивидуальное жилищное строительство в Новой Москве. Об этом заявил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



По его словам, площадь участков составляет от 8 до 17 соток, на них можно будет построить дома, максимальная площадь которых составит от 319 до 685 «квадратов». Торги пройдут 19 и 26 сентября, принять участие в них смогут физические лица.



Лоты расположены в населенных пунктах Тетеринки (11 соток), Петрово (16 соток), Кузнецово (17 соток), Зверево (12 соток), Кленовское (14 соток), Ознобишино (8 соток) и Крекшино (12 соток). Поблизости от реализуемых участков находятся крупные автомагистрали (Варшавское шоссе, Киевское шоссе, Центральная кольцевая автодорога), а также МЦД-4.



Подать заявки на участие в торгах можно до 13 и 20 сентября (в зависимости от даты аукциона), торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг». Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись квалифицированной электронной подписью.

