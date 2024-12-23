Столичные школьники собирают новогодние посылки для участников СВО

Школы Москвы в преддверии Нового года вновь проводят акцию по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра города.

В столице регулярно проводят акции по сбору гумпомощи. Школы передают военным и жителям новых регионов продукты, медикаменты, средства личной гигиены, теплые вещи и многое другое.

«Помимо этого, ребята плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и встречаются с героями СВО. Это осознанное и искреннее желание помочь», – отметили в пресс-службе московского департамента образования и науки.

В частности, сбор помощи для бойцов СВО проводят в школе №2094. Активисты вместе с родителями и преподавателями собирают предметы первой необходимости для военнослужащих. Ребята постоянно поддерживают военных на протяжении почти трех лет, они сплели уже более 500 кв. м маскировочных сетей, укомплектовали более трех тысяч сухих армейских душей, сделали около 200 окопных свечей, направили около 20 посылок с предметами первой необходимости.

В свою очередь, школа №2120 собрала свыше 30 тонн гумпомощи. В последний раз учреждение отправило 2 тонны груза, в том числе антифриз для военной техники, окопные свечи, утеплитель для блиндажей. Кроме того, школа проводит встречи с участниками СВО, ученики плетут маскировочные сети и пишут письма военнослужащим.

При этом в школе №1360 работает центр добровольчества «Дом друзей», в мастерских которого ребята плетут маскировочные сети, делают нашлемники, окопные свечи, блокирующие сигнал телефона чехлы. Также учащиеся пишут письма бойцам и отправляют им поделки.

Кроме того, акции по сбору гумпомощи для участников СВО и населения новых регионов проходят в Первом московском кадетском корпусе. По инициативе преподавателя информатики Алексея Ларина в учреждении собирают аптечки и эвакуационные приспособления для бойцов. Свыше 2 тысяч наборов медикаментов уже отправили на фронт.

