Столичные рестораторы собирают помощь для бойцов СВО и Курской области

Отмечается, что 11 заведений общепита из Северного административного округа и два из Бирюлева Западного, собрали гуманитарный груз, в который вошли одежда для взрослых и детей, деньги, вода, нижнее белье, берцы, защитные костюмы, средств личной гигиены и прочее.

Рекорд по количеству собранной одежды установил район Люблино Юго-Восточного административного округа. Работающей здесь китайский ресторан передал 500 шапок, тысячу пар носков и две тясчи стелек, а владельцы ещё четырёх кафе собрали сотни комплектов летней и зимней формы, термобельё и тактические очков.

«Кроме того, были собранв... литры антисептика, сотни бинтов и кровоостанавливающих жгутов... теплые кофты и лонгсливы, термобелье, накомарники... индивидуальные противохимические пакеты для оказания первой помощи», – говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице установят мемориальную доску участнику СВО Андрею Волоскову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».