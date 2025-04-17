Собянин: Более 5 тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы

Более 5 тысяч волонтеров столицы окажут помощь в проведении мероприятий ко Дню Победы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что добровольцы будут встречать ветеранов в аэропортах и на вокзалах, чтобы сопроводить к месту проживания. Также они будут раздавать георгиевские ленты на разных городских площадках и расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Москвы.

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Также в рамках акции «Спасибо герою» волонтеры помогут всем желающим подписать поздравительные открытки для участников СВО и ветеранов.

По словам Собянина, помощь добровольцев понадобится и во время проведения парада Победы на Красной площади.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:9 МаяПарад Победы

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