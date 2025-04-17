Собянин: Более 5 тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы

Более 5 тысяч волонтеров столицы окажут помощь в проведении мероприятий ко Дню Победы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что добровольцы будут встречать ветеранов в аэропортах и на вокзалах, чтобы сопроводить к месту проживания. Также они будут раздавать георгиевские ленты на разных городских площадках и расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Москвы.