Столичные приборы для измерения температуры поставили в 89 регионов России

Компания-разработчик и производитель средств измерения температуры «Термико», развернувшая свои мощности на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», поставила свои платиновые термопреобразователи в 89 регионов страны. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица активно внедряет передовые отечественные решения в работу городских служб. В ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают системы водоочистки, изделия из полимерных материалов, программное обеспечение для ресурсоснабжающих организаций и электронные устройства. В этом году производитель термопреобразователей поставил в 89 регионов страны 22,5 тыс. единиц изделий для нужд жилищно-коммунального хозяйства», — раскрыл Ликсутов.

Для коммунальной сферы «Термико» предлагает комплекты из двух термометров, подобранных по заданным параметрам. Такие теплосчетчики могут фиксировать разность температур с точностью до 0,05 градуса. Всего завод производит более 50 различных типов термопреобразователей.

Продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы России — от Калининградской области до Дальнего Востока. Так, портативные медицинские изделия для экстренной помощи поставляют в больницы и службы скорой помощи более чем 50 регионов.

ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. За время существования проект из стартовой площадки для инновационных проектов трансформировался в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет России. Так, сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

