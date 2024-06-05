Столичные НКО примут участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу»
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открыто 24 площадки проекта «Город неравнодушных». Программу подготовили более 50 столичных некоммерческих организаций (НКО), рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, запланированы лекции, мастер-классы, кинопоказы, спортивные зарядки, турниры и викторины. За время фестиваля, который продлится с 1 июня по 8 сентября, НКО организуют больше 5,5 тысячи мероприятий.
В частности, 5 и 6 июня на площадке на Митинской покажут анимационные фильмы, подготовленные подопечными и сотрудниками благотворительного фонда «Единое сердце». Эпизоды цикла посвящены правилам дорожного движения, проезду в общественном транспорте, информационной безопасности и экологии.
В парке Олимпийской Деревни сегодня посетителей научат создавать модные браслеты, а 10 июня — делать игрушки и лежанки для животных, говорится на сайте mos.ru. 7 июня на Матвеевской улице пройдет тренинг по ораторскому искусству для молодежи. 9 июня на площадке на Профсоюзной улице сотрудники фонда «Кораблик», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям, организуют занятие по изготовлению значков. Там же расскажут о волонтерских мероприятиях в больницах.
Участие в мастер-классах НКО бесплатное. Многие мероприятия пройдут повторно в разных районах столицы. Все подробности расписания есть на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
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