Столичные НКО примут участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу»

В частности, 5 и 6 июня на площадке на Митинской покажут анимационные фильмы, подготовленные подопечными и сотрудниками благотворительного фонда «Единое сердце». Эпизоды цикла посвящены правилам дорожного движения, проезду в общественном транспорте, информационной безопасности и экологии.

В парке Олимпийской Деревни сегодня посетителей научат создавать модные браслеты, а 10 июня — делать игрушки и лежанки для животных, говорится на сайте mos.ru. 7 июня на Матвеевской улице пройдет тренинг по ораторскому искусству для молодежи. 9 июня на площадке на Профсоюзной улице сотрудники фонда «Кораблик», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям, организуют занятие по изготовлению значков. Там же расскажут о волонтерских мероприятиях в больницах.

Участие в мастер-классах НКО бесплатное. Многие мероприятия пройдут повторно в разных районах столицы. Все подробности расписания есть на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».



