Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 16 октября

Изменена стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик. С сегодняшнего дня по будням в критически загруженные часы – с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 – она была проиндексирована на 6 рублей и составляет 25 рублей за участок. В остальное время в рабочие дни, а также по выходным и праздникам проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда по магистрали не изменилась и составляет 950 рублей, ранее сообщал Департамент транспорта Москвы в Макс. Там также напомнили о том, что проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время.



Отмечается, что в этом году МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой. Благодаря этому перераспределяются транспортные потоки, а поездки на машине становятся более быстрыми. Однако эти улучшения привели к дополнительной нагрузке на магистраль. Так, в сентябре трафик на ней увеличился на 20 тысяч автомобилей в сутки, что на 5% больше, чем годом ранее. В данной ситуации тариф стал инструментом, который регулирует трафик и помогает сохранить загрузку диаметра на уровне 6 баллов.



Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж. Оплатить его можно на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на Госуслугах, в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.



В департаменте уточнили, что для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

