Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 16 октября
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру будет проиндексирована. Изменения вступят в силу с 16 октября и будут действовать в наиболее загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — по будням. Тариф будет проиндексирован на 6 рублей и составит 25 рублей за участок. Об этом сообщили в канале Департамента транспорта в мессенджере «Макс».
Отмечается, что в остальные периоды будних дней, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзитный проезд будет стоить по-прежнему 950 рублей.
В департаменте подчеркнули, что тариф используется для регулирования потока машин. Он помогает держать загрузку дороги на уровне 6 баллов и сохранять время поездок предсказуемым.
В этом году МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой, из-за чего трафик на магистрали в сентябре вырос на 20 тысяч машин в сутки — на 5% больше год к году. В связи с этим выросла и нагрузка на Московский скоростной диаметр.
В ведомстве отметили, что плата взимается только если машина въехала и выехала с участка в платный период. Например, въезд в 6:55 и выезд в 7:30 или въезд в 10:55 и выезд в 11:30 будет для автовладельца бесплатным. Для спецтранспорта, коммунальных машин, городского транспорта, школьных автобусов и такси с московской лицензией плата за проезд не взимается в любое время.
Все поездки по МСД за день суммируются, и в течение 5 дней выставляется единый счет. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на msd.mos.ru, в приложении «Парковки России», на Госуслугах, в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.
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