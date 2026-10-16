Стартовал прием заявок на национальную премию «Лучший промышленный дизайн России»

Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» объявила о начале подачи заявок на участие в новом сезоне 2026-2027. Конкурсанты смогут представить перспективные разработки или уже производимые товары.

Номинации разыгрываются в восьми категориях: наземный транспорт, промышленные пространства, промышленное оборудование, медицинское оборудование, предметы обихода, водный и воздушный транспорт, специальное машиностроение, подъемно-транспортное оборудование.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов указал, что поддержка дизайна является вложением в будущее развитие российского производства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отечественные компании создавали продукцию, которая выигрывает и по функциональности, и по внешнему виду. Премия помогает выявлять такие проекты и давать им дополнительный импульс», — поделился он.

Участники могут не только получить экспертную оценку и продемонстрировать свою продукцию широкому кругу покупателей, но и привлечь внимание потенциальных партнеров или заказчиков за счет компетентной командной работы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что промышленный дизайн в современную эпоху является стратегическим инструментом развития национальных компаний, и позволяет выпускать на рынок удобную, функциональную и высокотехнологичную продукцию, чтобы повышать конкурентоспособность и узнаваемость бренда.

«Премия “Лучший промышленный дизайн России” была учреждена в 2023 году. За это время в ней приняли участие более 2 000 проектов. Конкурс позволяет талантливым представителям индустрии заявить о себе экспертному сообществу и широкой аудитории», — добавил он.

Премия учреждена по инициативе Правительства Москвы вместе с Минпромторгом России. Она призвана поддержать отечественных производителей и развивать культуру промышленного дизайна в стране. В 2024 году по постановлению Правительства РФ конкурс обрел национальный статус, что подтверждает его высокую значимость и признание профессиональным сообществом. В 2025 году было отправлены заявки от более 500 проектов из 63 регионов. Победителями стали 68 предприятий, 31 из которых — московские. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта.

