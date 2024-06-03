Стартовал III Чемпионат на «Кубок «Мосинжпроект» по строительно-монтажным работам

Чемпионат проходит с 3 по 7 июня и призван выявить лучших представителей профессии среди строительных компаний московского региона. Победители ряда номинаций смогут представлять столичную строительную отрасль на международном строительном чемпионате в Екатеринбурге в октябре этого года.

АО «Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включенный в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«Чемпионат «Мосинжпроекта» по строительно-монтажным работам проводится уже третий год подряд. Состязания носят практико-ориентированный характер, и с каждым годом растет масштаб мероприятия – в этом году охвачено большее количество участников и партнеров, расширен спектр строительных специальностей для соревнований», – сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Чемпионат является важной площадкой для обмена лучшими практиками и опытом среди представителей столичной стройотрасли, многие представители которой присоединились к состязаниям.

Глава инжинирингового холдинга уточнил, что в этом году участием в чемпионате заинтересовались не только дочерние организации холдинга и подрядчики, но и представители других сфер строительства, в том числе создатели жилых и административных зданий, промышленных предприятий, а также компании, специализирующиеся на капитальном ремонте. Среди участников будут также и будущие строители – студенты колледжа «26 КАДР». Соревнования будут проходить сразу в 11 номинациях – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Как отметил заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григорий Мазитов, в Москве постоянно появляются новые крупные градостроительные проекты, что требует прироста квалифицированных кадров, а проведение подобного мероприятия лишь способствует популяризации строительных профессий, повышению мастерства строителей, их обучению и освоению новых технологий и практик.

Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект» Владимир Доровский рассказал, что на чемпионате будет представлен весь спектр работ на строительной площадке, которые выполняются на всех объектах строительства группы компаний «Мосинжпроект» с безусловным соблюдением стандартов качества и безопасности.

В каждой номинации свое конкурсное задание и все они взаимосвязаны. Например, сварщики в рамках своей номинации изготовят деталь, которая будет следующими мастерами использована как закладная деталь в монолите. За всеми этапами будут наблюдать эксперты – специалисты с функциями по оценке качества и охраны труда, которые оценят готовое изделие в рамках своей номинации по контролю качества.

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо, а также создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.





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