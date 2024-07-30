Станцию метро «Коммунарка» в Москве переименуют в «Новомосковскую»

Станцию «Коммунарка» на Сокольнической линии столичного метрополитена переименуют в «Новомосковскую». Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что название «Коммунарка» перейдет к строящейся станции на Троицкой линии. В дептрансе указали, что название станции «Новомосковская» будет отражать значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве.

Так, в метрополитене уже начали обновлять информацию на цифровых наддверных экранах, а также заменять аудиоинформирование в поездах с новым названием станции.

