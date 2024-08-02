Средний возраст пользователей Портала поставщиков варьируется от 25 до 44 лет

Более 1,8 миллиона уникальных пользователей посетило Портал поставщиков с начала 2024 года. Средний возраст посетителей столичного портала поставщиков в первой половине 2024 года варьируется от 25 до 44 лет. При этом наиболее активно сайт посещают пользователи из Москвы и Московской области, сообщил глава департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На них приходится две трети всех уникальных посетителей портала в этом году. Среди других регионов лидерами являются Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сказал он.

Как добавил Пуртов, число пользователей из субъектов составило более 450 тысяч, или около 30% общего количества уникальных посетителей.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на сайте ежедневно заключается около 1,5 тысячи контрактов. При этом каталог продукции сайта насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. В общей сложности на платформе зарегистрировано более 340 тысяч предпринимателей из регионов России.

