Спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутово откроется в 2025 году

Спорткомплекс «Максимум» на Юго-Западе Москвы будет введен в эксплуатацию в 2025 году, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сейчас у здания оформляют декоративный фасад, прокладывают инженерные сети. Отделка выполнена на 85%, чистовые работы на 35%. Устройство наружных инженерных сетей выполнено на 60%.

По словам Загрутдинова, здание будет выполнено в оттенках песчаника, травертина, камня и меди. Оценить фасад спорткомплекса жители смогут уже во втором квартале 2024 года.

Площадь спорткомплекса составляет более 8,5 тысячи кв метров. В нем будут расположены: ледовая зона, большой и малый бассейны, общий спортивный зал, а также административные и медицинские помещения. Помимо этого, в здании предусмотрена пропускная система для маломобильных граждан.

Прилегающая территория будет благоустроена, а жители также смогут воспользоваться автомобильной парковкой на 68 мест и велопарковкой.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:СпортСтроительствоМосква

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