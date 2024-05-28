Спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутово откроется в 2025 году
Спорткомплекс «Максимум» на Юго-Западе Москвы будет введен в эксплуатацию в 2025 году, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Сейчас у здания оформляют декоративный фасад, прокладывают инженерные сети. Отделка выполнена на 85%, чистовые работы на 35%. Устройство наружных инженерных сетей выполнено на 60%.
По словам Загрутдинова, здание будет выполнено в оттенках песчаника, травертина, камня и меди. Оценить фасад спорткомплекса жители смогут уже во втором квартале 2024 года.
Площадь спорткомплекса составляет более 8,5 тысячи кв метров. В нем будут расположены: ледовая зона, большой и малый бассейны, общий спортивный зал, а также административные и медицинские помещения. Помимо этого, в здании предусмотрена пропускная система для маломобильных граждан.
Прилегающая территория будет благоустроена, а жители также смогут воспользоваться автомобильной парковкой на 68 мест и велопарковкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru