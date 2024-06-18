Спорткомплекс «Горизонт» в районе Крюково введут в эксплуатацию в 2024 году

В рамках государственной программы «Спорт Москвы» спортивный комплекс «Горизонт», который находится в ЗелАО в районе Крюково, введут в эксплуатацию в 2024 году, комплекс готов уже на 80%. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Объект будет построен за счет городского бюджета.

«Завершили устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне ведутся чистовые отделочные работы – их готовность оценивается в 90%», - отметил Загрутдинов.

Он уточнил, что сейчас строители работают над сборкой необходимой мебели и монтажом спортоборудования в тренажерном зале. Также рабочие уже оформляют фасад: сейчас ведется монтаж декоративных алюминиевых реек и кассет. Для проекта здания выбраны серый, белый и коричневые оттенки.

Площадь трехэтажного спорткомплекса - около 4 тысяч квадратных метров. В нем расположится большой и малый бассейны для детских занятий, тренажерный зал размером 200 квадратных метров, а также буфет и административные помещения.

Пропускная способность здания составит 1130 человек в сутки. Помимо этого, здесь построят парковку на 34 места. Также уточняется, что прилегающая территория благоустроена уже на 50%.

