Сотрудники института «Мосинжпроект» удостоены престижной премии Москвы в сфере архитектуры и градостроительства

Три сотрудника института «Мосинжпроект» победили в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение станции метрополитена». Выигрышным стал проект станции «Генерала Тюленева» с пристанционными сооружениями. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Среди награжденных жюри престижной премии отметило заслуги заместителя начальника управления по архитектуре управления по проектированию объектов метрополитена Владимира Бутурлинцева, заместителя начальника отдела архитектуры подземных сооружений Александра Вигдорова и главного архитектора проекта отдела архитектуры подземных сооружений Сергея Каретникова.

Станцию «Генерала Тюленева» открыли 7 сентября 2024 года в составе первого участка Троицкой линии метро. Этот проект стал ярким примером инновационного подхода и высокого профессионализма инженеров и архитекторов. При проектировании станции они успешно решили ряд сложных задач, связанных с интеграцией в существующую городскую среду, обеспечением комфорта и безопасности пассажиров, а также созданием уникального и запоминающегося архитектурного облика.

Архитектурную премию Москвы 2025 года вручил мэр Москвы Сергей Собянин. На церемонии награждения Сергей Собянин подчеркнул огромную роль архитекторов в формировании облика современной столицы. Он отметил значительную конкуренцию среди номинантов премии, добавив, что на каждое место претендовало около 10 проектов.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает задачам по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в Москве.









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