Согласованы проекты капитального ремонта четырех домов в Щукине
В столичном районе Щукино будут проведены капитальные ремонты в четырех многоквартирных домах, по соответствующим проектам выданы положительные заключения экспертизы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В зданиях 1936–1985 годов постройки обновят кровли, фасады и подвалы, а также полностью заменят инженерные коммуникации и приведут в порядок технические помещения», – сказал Щербаков.
По его словам, речь идет о ремонте домов на улицах Расплетина, Маршала Василевского, Маршала Новикова и Авиационной.
В частности, в доме по адресу: ул. Расплетина, д.1 заменят на оцинкованную сталь железное покрытие кровли, обновят элементы стропильной системы на чердаке и отремонтируют плиты перекрытия подвала.
В доме по адресу: ул. Маршала Василевского д. 13, к. 1 полностью обновят инженерные коммуникации, отремонтируют перекрытия и восстановят кирпичную кладку стен, а в подвале зальют бетонное напольное покрытие.
Горячие новости
- Облегчит карманы: Водители отказались от цифрового паспорта автомобиля
- В Астрахани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
- На туапсинском НПЗ локализовали возгорание
- В Севастополе уничтожили 23 дрона и три безэкипажных катера ВСУ
- Швыдкой заявил, что конфликт вокруг Ирана не влияет на подготовку «Интервидения»
- Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае
- «Игорь против Марти»: Режиссер «Первой ракетки» рассказал о «возвращении» Козловского
- СМИ: ЕС может ужесточить условия выдачи Киеву кредита на 90 млрд евро
- Без США не обошлось: Чем грозит России выход ОАЭ из ОПЕК
- В Оренбургской области дроны атаковали промышленные предприятия