Согласованы проекты капитального ремонта четырех домов в Щукине

В столичном районе Щукино будут проведены капитальные ремонты в четырех многоквартирных домах, по соответствующим проектам выданы положительные заключения экспертизы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«В зданиях 1936–1985 годов постройки обновят кровли, фасады и подвалы, а также полностью заменят инженерные коммуникации и приведут в порядок технические помещения», – сказал Щербаков.



По его словам, речь идет о ремонте домов на улицах Расплетина, Маршала Василевского, Маршала Новикова и Авиационной.



В частности, в доме по адресу: ул. Расплетина, д.1 заменят на оцинкованную сталь железное покрытие кровли, обновят элементы стропильной системы на чердаке и отремонтируют плиты перекрытия подвала.



В доме по адресу: ул. Маршала Василевского д. 13, к. 1 полностью обновят инженерные коммуникации, отремонтируют перекрытия и восстановят кирпичную кладку стен, а в подвале зальют бетонное напольное покрытие.

