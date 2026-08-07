Согласован ремонт пяти жилых домов в Восточном Дегунине

В столице согласованы проекты капитального ремонта многоквартирных домов 1971–1990 годов постройки в районе Восточное Дегунино. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта пяти жилых домов на севере столицы. С учетом конструктивных особенностей и технического состояния каждого здания документацией предусмотрен комплекс работ по модернизации инженерных систем, обновлению фасадов и мест общего пользования», – сообщил он.

Жилые дома, которые будут обновлены, находятся по адресам: улица 800-летия Москвы, дом 7к1, и дом 9; Дубнинская улица, дом 10к5, дом 30к2, и дом 50.

Во всех зданиях заменят или отремонтируют мусоропроводы, системы водоснабжения, канализации и отопления. После этого обновят места прохождения коммуникаций, а также приведут в порядок подвальные помещения.

Помимо этого, в домах на улице 800-летия Москвы, дом 7к1, и улице Дубнинской, дом 30к2 поменяют кровельное покрытие и восстановят вентиляционные шахты, а на лоджиях поставят новые экраны и отливы, гидроизоляцию и напольное покрытие.

На улице 800-летия Москвы в доме №9 появится защитно-декоративное штукатурное покрытие. В его подъездах появятся обновленные перила, почтовые ящики и напольное покрытие из керамогранита, а на лоджиях заменят гидроизоляцию.

В здании на Дубнинской улице, дом №50, главная часть работ будет связана с восстановительным ремонтом после обновления инженерных коммуникаций, а в доме 10к5 планируется усилить фасад штукатурной системой с армирующей сеткой.

Все решения согласованных проектов капитального ремонта нацелены на повышение надежности инженерных систем, комфортности и безопасности проживания жильцов.

