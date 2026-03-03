Согласован проект жилого дома по реновации на Тюменской улице

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Богородское. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации в районе Богородское, рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского». В новостройке будет 508 квартир, общая площадь которых превысит 32 тысячи квадратных метров», – отметил глава комитета.

Новый дом появится на Тюменской улице. Площадь застройки составит около 9 тысяч квадратных метров. Квартиры в новостройке сдадут с чистовой отделкой, часть из них приспособлены для проживания маломобильных граждан. Безбарьерную среду создадут также в местах общего пользования и на придомовой территории.

На первом этаже дома расположатся вестибюли жилых секций, а также помещения общественного назначения. На придомовой территории установят детскую и спортивную площадки, устроят дорожки и газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

