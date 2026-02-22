Согласован проект жилого дома по программе реновации в Зеленограде
Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в ЗелАО. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
Новый дом построят на Заводской улице.
«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту жилого дома в ЗелАО. Его планируют возвести по программе реновации на месте четырех пятиэтажек 1962–1969 годов постройки. Здание будет состоять из семи жилых секций, в которых запроектировано 617 квартир», – рассказал Щербаков.
Первые этажи секций займут общественные помещения, их общая площадь превысит 2 тысячи квадратных метров. Также на них разместятся входные группы жилых секций с вестибюлями, помещениями консьержей и колясочными.
Проект предусматривает создание десяти квартир, адаптированных для жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Под них также будет создана безбарьерная среда.
Дом будет в пешей доступности от станции Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра. Поблизости находятся детские сады и школы, поликлиники, службы быта, магазины и кафе, торговые центры, остановки общественного транспорта.
