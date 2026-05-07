Согласован проект жилого дома по программе реновации в Лефортове
Проект жилого дома по программе реновации согласован на Авиамоторной улице, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
Новый дом возведут на месте пятиэтажек по адресам: улица Авиамоторная, дома 21 и 23.
«Проектом предусмотрено возведение шестисекционного монолитного здания. В нем запроектировано 393 квартиры, девять из которых будут приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с применением современных долговечных и безопасных материалов», – рассказал Щербаков.
На первых этажах многоэтажки разместятся помещения общественного назначения, которые займут 1,4 тысячи квадратных метров. Во время заселения здесь также будет действовать центр информирования для новоселов.
Также благоустроят придомовую территорию: будут установлены детские и спортивные площадки с безопасным каучуковым покрытием, а также организуют зоны отдыха с лавками и дорожками.
Рядом находятся остановка общественного транспорта и метро «Авиамоторная».
