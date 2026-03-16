Согласован проект восьмисекционного жилого дома по реновации на востоке Москвы

Новый многоэтажный дом в рамках программы реновации появится на востоке российской столицы. Проект строительства по адресу: Саперный проезд, земельный участок 14, уже согласован. Об этом проинформировал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Строительная площадка под новый корпус разместится на месте трех старых жилых домов на площади 1,36 гектара.

«Выдано положительное заключение по проекту строительства восьмисекционного жилого дома в районе Ивановское. В нем будет 430 квартир общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров. Согласованный проект отвечает градостроительным стандартам и нормам пожарной безопасности», – уточнил Щербаков.

Все квартиры под будут готовы под заселение с чистовой отделкой. При этом применяются безопасные и долговечные материалы. Четыре квартиры специально спроектированы под нужды маломобильных жильцов. В местах общего пользования и на территории возле дома будет также сформирована безбарьерная среда. Дворовая территория будет благоустроена, там оборудуют детские и спортивная площадки, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Отдельное внимание в проекте уделено обеспечению противопожарной безопасности. Выгодное расположение дома обеспечено уже существующей развитой инфраструктурой. Там действуют детские сады, школы и поликлиники, службы быта, магазины и кафе. Рядом расположены остановки общественного транспорта и станция метро «Новогиреево». Кроме того, в пешей доступности находятся Ивановский и Терлецкий лесопарки.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о включении еще пяти площадок в программу реновации. В общей сложности она затрагивает около миллиона горожан. Предполагается расселение 5176 старых домов. Градоначальник распорядился вдвое нарастить темпы реализации программы.

