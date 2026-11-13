Согласован проект строительства нового бизнес-центра в Щукино
В Москве согласован проект строительства общественно-делового здания в районе Щукино, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства общественно-делового здания с подземным паркингом в районе Щукино. Согласно документации здание переменной этажности общей площадью более 67 тысяч квадратных метров возведут на земельном участке в 0,8 гектара», - отметил Щербаков.
Строительство будет проводится в рамках проекта комплексного развития территории нежилой застройки.
Новый бизнес-центр «МИНТО» разместится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 32. Вокруг него появятся газоны с цветами, дороги и тротуары, а на крыше въезда в подземный паркинг создадут «зеленый» амфитеатр для отдыха в тишине.
Проект предусматривает размещение торговых предприятий на первом этаже, а офисные пространства, под которые выделено 42,5 тыс. кв.м., будут со второго этажа и выше. На седьмом, 16-м и 20-м этажах прямо из офиса можно будет выйти на террасу.
Как уточнил директор направления девелоперской компании Forma Станислав Муклуков, бизнес-центр будет расположен в будущем деловом кластере рядом с метро «Щукинская» и МЦК Стрешнево».
«Разрабатывая проект делового пространства “МИНТО”, мы ориентировались не только на актуальные практики рынка, но и на запросы компаний и офисных резидентов», - добавил он.
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