Согласован проект офисного здания в Хорошевском районе Москвы
Согласован проект многофункционального комплекса в Хорошевском районе. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Выдано положительное заключение по проекту здания бизнес-центра, которое планируют возвести на месте нежилых зданий по адресу: 2-й Хорошевский проезд, владение 7, строения 8, 9», - отметил Щербаков.
Будущее здание — 13‑этажный комплекс площадью свыше 20 тысяч квадратных метров с подземным паркингом. Помимо офисных помещений, в нём предусмотрены пространства общественного назначения.
Реализацией проекта займётся девелопер SEZAR GROUP. Здание класса А в стиле неоконструктивизма с открытыми террасами станет частью делового кластера «Большой Сити». Расположение выбрано удачно: район отличается развитой транспортной инфраструктурой — рядом проходят Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, а также пролегает Таганско‑Краснопресненская линия метро.
На первом этаже разместятся лобби с зоной ресепшен, предприятия общепита и офисное пространство. На остальных этажах расположатся офисы, часть из них будет иметь выходы на открытые террасы. Территория вокруг здания тоже преобразится: появятся проезды, тротуары, зоны отдыха и цветники с декоративными растениями.
Особое внимание в проекте уделено доступности для маломобильных граждан: в комплексе создадут безбарьерную среду и оборудуют специальные санитарные кабины. На парковке как минимум 10% мест выделят для людей с ограниченными возможностями здоровья. В целом новый бизнес‑центр рассчитан на работу до 1,8 тысячи человек.
